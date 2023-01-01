11:07Происшествия
Пожар в ресторане в центре Москвы локализовали
Фото: МЧС РФ
Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы локализовали. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
О локализации на площади 200 квадратных метров объявили в 10:56. В управлении добавили, что пострадавших в пожаре нет.
Возгорание в доме 15 по 1-му Волконскому переулку началось около 09:32. По некоторым данным, в ресторане началось обрушение конструкций.
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