Жильцов ближайшего дома эвакуировали из-за пожара в ресторане в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г.Москве"

В ближайшем доме началась эвакуация из-за пожара в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, из-за возгорания началось интенсивное выделение дыма, который идет в сторону жилого дома.

В столичном управлении МЧС отметили, что на место происшествия выехала лаборатория для взятия проб воздуха. В пресс-службе уточнили, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В столичном Дептрансе рассказали, что в данный момент движение на улице не затруднено.

О пожаре в центре Москвы стало известно около 09:32. Позже в МЧС уточнили, что пожар начался в здании 15 по 1-му Волконскому переулку.



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