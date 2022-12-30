16:37Происшествия
Пожар произошел на неиспользуемом судне в Кронштадте
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пожар произошел на неиспользуемом судне в Кронштадте под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "Кронштадтский морской завод".
Отмечается, что судно не имеет отношения к заводу.
К месту прибыли пожарные.
Ранее сообщалось, что пожар произошел жилом доме на улице 800-летия Москвы. После ликвидирования огня спасатели обнаружили внутри тело мальчика 2006 года рождения. При пожаре также пострадала мать ребенка.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Спасатели ликвидировали пожар на Живописной улице в Москве
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