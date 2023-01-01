Пожар начался в ресторане в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в ресторане в 1-м Волконском переулке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным управления, открытое горение началось в трехэтажном здании по адресу улица Садовая-Самотечная, дом 13/14 около 09:32.

Администраторы заведения заверили, что людей в здании нет.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что пожар начался в деревянном здании. По данным СМИ, речь идет о ресторане "Тарас Бульба".

Собеседник агентства добавил, что площадь пожара увеличилась до 180 квадратных метров. Там якобы началось обрушение конструкций.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире в жилом пятиэтажном доме на Живописной улице Москвы. Возгорание началось после взрыва газа.



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