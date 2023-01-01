Пожар в ресторане в центре Москвы потушили

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы потушили. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание полностью потушили в 13:39.

В ликвидации участвовали 123 человека личного состава и 35 единиц техники.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города рассказали, что из-за пожара из ближайшего дома эвакуировали 10 человек. Кроме того, из здания ресторана специалисты вынесли восемь газовых баллонов.

В управлении МЧС по Москве отметили, что рядом с местом пожара не было зарегистрировано превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Возгорание в доме 15 по 1-му Волконскому переулку началось около 09:32. Пожарлокализовали на площади 200 квадратных метров в 10:56. В результате происшествия никто не пострадал.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы отметили, что огонь охватил деревянные перекрытия на первом, втором этажах и чердаке административного здания. Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.



Открытое горение в ресторане "Тарас Бульба" ликвидировали

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