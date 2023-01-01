Открытое горение в ресторане в центре Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Открытое горение в ресторане "Тарас Бульба" в центре столицы удалось ликвидировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Источник агентства уточнил, что сейчас пожарные занимаются проливкой места пожара, а также разбирают сгоревшую кровлю здания.

Пожар произошел в доме 15 в 1-м Волконском переулке утром 1 января. Из-за сильного дыма потребовалось эвакуировать жителей соседнего жилого дома. Позже возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. На месте работает прокурор Олег Кудрявцев.



Ресторан "Тарас Бульба" загорелся в центре Москвы

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