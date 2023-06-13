Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали на площади 30 квадратов

Фото: МЧС России

Пожар на московском рынке "Садовод" локализовали на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.

"В 11:43 пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – указано в сообщении МЧС.

"Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы и занимает территорию размером 40 гектаров. Рынок включает в себя восемь тысяч магазинов, ежегодно его посещают 36,5 миллиона покупателей.

Информация о возгорании на рынке "Садовод" поступила в дежурную часть московского МЧС в 10:38. Очевидцы сообщили, что пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне.

Позже оперативные службы подтвердили, что пожар охватил три павильона рынка.

Пожар произошел в районе рынка "Садовод"