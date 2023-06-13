11:51Происшествия
Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали на площади 30 квадратов
Фото: МЧС России
Пожар на московском рынке "Садовод" локализовали на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.
"В 11:43 пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – указано в сообщении МЧС.
"Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы и занимает территорию размером 40 гектаров. Рынок включает в себя восемь тысяч магазинов, ежегодно его посещают 36,5 миллиона покупателей.
Информация о возгорании на рынке "Садовод" поступила в дежурную часть московского МЧС в 10:38. Очевидцы сообщили, что пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне.
Позже оперативные службы подтвердили, что пожар охватил три павильона рынка.
Пожар произошел в районе рынка "Садовод"
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