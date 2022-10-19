Космонавт рассказал, чего больше всего не хватает на орбите

Фото: Сергей Корсаков/roscosmos.ru

Экипажу Международной космической станции больше всего не хватает привычной бытовой техники, особенно холодильника и стиральной машины, заявил российский космонавт Сергей Прокопьев. Об этом сообщает ТАСС.

"В привычном виде здесь на станции, например, нет холодильника, нет стиральной машины. Конечно, было бы прекрасно, если бы они здесь были. Пока у нас есть возможность те же самые вещи, например, не стирать, мы их можем только утилизировать после того, как поносили", – сказал командир МКС в ходе пресс-конференции по телефонной связи.

По словам Прокопьева, в настоящее время использование холодильника и кофе-машины на МКС невозможно, однако в будущем жизнь на орбите может стать более комфортной.

"Я думаю, что в будущем все придет к тому, что в космосе все будет примерно как в квартире, дома. Но не сейчас", – добавил космонавт.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров заявил, что планы по выходу России из проекта МКС после 2024 года никак не влияют на работу космонавтов на орбите. Он напомнил, что РФ планирует уйти с МКС после 2024 года, однако точный срок выхода из проекта пока неизвестен.

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

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