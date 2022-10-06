Эксперт рассказал, почему NASA продолжило сотрудничество с Россией

Фото: NASA/Ben Smegelsky

Старший научный сотрудник ГАИШ при МГУ Марат Абубекеров заявил, что NASA будет сотрудничать с РФ лишь в рамках одного проекта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"NASA продолжает работу в России по проекту МКС (Международной космической станции). Хотя изначально заявляли о том, что они к 2024 году закончат сотрудничество с Россией даже по этому проекту", – указал эксперт.

Абубекеров пояснил, что космическое ведомство Соединенных Штатов осознало потери, которые последуют за приостановкой партнерства с российской стороной.

"В случае прекращения деятельности в России они ставят под угрозу собственную непилотируемую космонавтику, так как им придется потопить орбитальные станции, необходимые для работы", – заключил специалист.

Накануне глава NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на продолжительное сотрудничество с Россией на МКС до 2030 года. Он отмечал, что РФ является важным партнером, что объясняет ценность сотрудничества. По его словам, вместе с NASA Россия оказывает помощь в поддержании работы Международной космической станции.



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