Российский космонавт может установить новый рекорд по времени пребывания в космосе

Фото: roscosmos.ru

Российский космонавт Олег Кононенко может побить рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос", это произойдет в 2023 году.

"В космос оправляется командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли", – рассказали в госкорпорации.

Кононенко наравне с космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О’Хара отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года.

Предыдущий рекорд 12 сентября 2015 года установил космонавт Геннадий Падалка. Он провел в космосе 878 суток в совокупности, совершив пять полетов в космос. Кроме того, на счету Падалки 10 выходов в открытый космос.

Ранее космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев анонсировал первый из пяти выходов в открытый космос новой экспедиции российского сегмента МКС. Он запланирован на 17 ноября.