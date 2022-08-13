Франция отказалась создавать вместе с РФ прибор для исследования атмосферы Венеры – РАН

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Франция отказалась от планов по созданию совместно с Россией прибора для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта "ЭкзоМарс", заведующий отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев.

Он пояснил, что прибор предназначается для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. Предполагалось, что некоторые компоненты будут французскими.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация пока не давала партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года.

По его словам, выход из проекта МКС уже утвержден. Он напомнил, что об этом было доложено Владимиру Путину. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.

