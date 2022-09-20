Российские космонавты будут выходить в космос каждые две недели в ноябре – январе

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ноябре–январе выходить в открытый космос каждые две недели. Об этом Прокопьев рассказал на предполетной пресс-конференции.

По его словам, всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.

"По прилете мы сразу будем готовить скафандры для первого выхода, а потом примерно с перерывами в две недели будет выполняться каждый такой следующий выход", – передает РИА Новости его слова.

Ранее делегация НАСА прибыла на космодром Байконур на первый перекрестный полет на корабле "Союз".

Первый полет в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Участие в полете примут российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.