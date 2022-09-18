Ограничения движения в столице в связи с "Московским марафоном"

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

10:48

Представители НАСА прибыли на Байконур на первый перекрестный полет с космонавтами РФ

наука

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур на первый перекрестный полет на корабле "Союз". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз" – это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио", – говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье, 18 сентября, состав делегации присутствовал возле ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.

Первый полет в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Участие в полете примут российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

До этого сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко может побить рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли, сообщили в "Роскосмосе".

Кононенко наравне с космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О’Хара отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать