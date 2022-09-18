Представители НАСА прибыли на Байконур на первый перекрестный полет с космонавтами РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур на первый перекрестный полет на корабле "Союз". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз" – это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио", – говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье, 18 сентября, состав делегации присутствовал возле ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.

Первый полет в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Участие в полете примут российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

До этого сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко может побить рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли, сообщили в "Роскосмосе".

Кононенко наравне с космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О’Хара отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года.