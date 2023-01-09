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Virgin Orbit анонсировала первый в истории Великобритании космический старт

Virgin Orbit анонсировала первый в истории Великобритании космический старт

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Компания Virgin Orbit анонсировала первый в истории Великобритании космический старт. Он состоится 9 января.

По плану модернизированный самолет Boeing 747, взлетит с бывшей военной базы Королевских ВВС. Набрав необходимую высоту, самолет сбросит ракету-носитель, которая и доставит на орбиту девять спутников. До этого все запуски компания проводила с территории США.

Как отметили западные военные эксперты, в дальнейшем такие запуски Лондон может использовать с военными целями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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