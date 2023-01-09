Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 боевых машин – СМИ

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Власти Германии "лихорадочно" ищут обещанные Украине 40 боевых машин пехоты Marder, большую часть которых Берлину придется брать из собственных запасов, сообщает журнал Spiegel.

В публикации утверждается, что когда стало известно о решении ФРГ передать Киеву данные БМП, политики "начали гадать", откуда можно взять обещанную технику. По информации журналистов, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт обещал ответить на данный вопрос еще на прошлой неделе, но так и не сделал этого.

В статье также говорится, что на складе оборонного концерна Rheinmetall в настоящее время есть 60 бракованных БМП Marder, но их модернизация займет слишком много времени.

Как заявил депутат бундестага Хеннинг Отте, Берлин не подготовился к поставкам такой техники, поэтому ему придется "опустошать свои склады", которые и так, по словам парламентария, находятся в плохом состоянии.

Ранее экс-руководитель британского Генштаба Ричард Даннат заявил, что Лондон молчит о поставках бронетехники и танков Киеву, поскольку потерял желание помогать ему. По словам генерала, ресурсы Соединенного Королевства в этом плане достаточно ограничены, так как основные танки Великобритании Challenger и БМП Warrior остро нуждаются в обновлении.

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