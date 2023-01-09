Британский генерал заявил, что Лондон теряет желание помогать Киеву

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Британское правительство молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, поскольку потеряло желание помогать ей, считает экс-руководитель Генштаба Соединенного Королевства Ричард Даннат.

"Французы собираются предоставить [Киеву] легкие танки AMX-10, американцы передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, кажется, пропал голос", – написал генерал в своей статье для The Telegraph.

По словам Данната, ресурсы Лондона по возможности предоставления Киеву подобной техники достаточно ограничены, поскольку основные танки Великобритании Challenger и БМП Warrior остро нуждаются в обновлении.

На прошлой неделе стало известно, что США отправят на Украину боевые машины пехоты Bradley, а Германия – Marder. Во Франции заявили о планах предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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