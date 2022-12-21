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12:50

Наука

Пик метеорного потока Урсиды начнется перед зимним солнцестоянием

Фото: depositphotos/raspirator

В ночь с 21 на 22 декабря, перед зимним солнцестоянием, начнется пик метеорного потока Урсиды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она объяснила, что 22 декабря произойдет смена сезонов, после чего в северном полушарии наступит астрономическая зима. Однако все, что можно будет заметить днем при ясной погоде, – солнце над горизонтом займет очень низкое положение, поднявшись всего на 11 градусов.

Более зрелищное событие произойдет в самую длинную ночь этого года с 21 на 22 декабря. Начнется пик метеорного потока Урсиды, можно будет увидеть, как вспышки вылетают из созвездия Малая Медведица.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Рублева предупредила, что явление будет хорошо видно, но только при ясной и безоблачной погоде. При этом лучше уехать подальше от Москвы или любого крупного города и его освещения, из-за которого не видно звездного неба.

Зрителям придется набраться терпения, так как у звездопада небольшая активность – около десяти метеоров в час. "Можно долго высматривать, потом вдруг пролетит искра, и снова придется ждать следующей. Но это очень интересно", – сказала Рублева.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что до середины января 2023 года мы проживаем явление ретроградности Марса. Поэтому на любовном фронте в этот период может возникнуть ощущение некоторого застоя, предупредила эксперт.

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Трошина Любовь

наука

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