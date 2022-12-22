18:29Политика
США расширили санкции в отношении России
Фото: depositphotos/Ruletkka
США расширили санкции в отношении России, добавив в список 10 юридических лиц. Об этом сообщает Минфин Штатов 22 декабря.
Уточняется, что ограничительные меры ввели против компаний, связанных с судоходством:
- НИИ судового машиностроения;
- концерн "Моринформсистема-Агат";
- АО "Морские навигационные системы";
- НИИ "Прометей" Курчатовского института;
- концерн "Электроприбор";
- Институт океанологии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в девятом пакете санкций против России ввел ограничения в отношении 168 российских компаний, в том числе военно-промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов.
Совет ЕС утвердил новые антироссийские санкции 16 декабря.
Было принято решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. По мнению ЕС, их вещание направлено на дезинформацию, дестабилизацию ситуации в соседних странах.
Кроме того, введен запрет на экспорт в РФ авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотников.
Новые санкции против РФ обострят социально-экономические проблемы в Европе – МИД РФ
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