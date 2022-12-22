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США расширили санкции в отношении России, добавив в список 10 юридических лиц. Об этом сообщает Минфин Штатов 22 декабря.

Уточняется, что ограничительные меры ввели против компаний, связанных с судоходством:

НИИ судового машиностроения;

концерн "Моринформсистема-Агат";

АО "Морские навигационные системы";

НИИ "Прометей" Курчатовского института;

концерн "Электроприбор";

Институт океанологии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в девятом пакете санкций против России ввел ограничения в отношении 168 российских компаний, в том числе военно-промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов.

Совет ЕС утвердил новые антироссийские санкции 16 декабря.

Было принято решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. По мнению ЕС, их вещание направлено на дезинформацию, дестабилизацию ситуации в соседних странах.

Кроме того, введен запрет на экспорт в РФ авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотников.

Новые санкции против РФ обострят социально-экономические проблемы в Европе – МИД РФ

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