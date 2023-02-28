В Москве оцепили грузовик из-за похожего на гранату предмета под ним – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предмет, похожий на гранату, обнаружили на юго-востоке Москвы под грузовиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"На юго-востоке Москвы под припаркованным автомобилем Hyundai Porter обнаружен предмет, похожий гранату", – указано в публикации.

Территория, где была найдена предполагаемая граната, оцеплена. На место происшествия вызваны кинологи. Устанавливается, представляет ли предмет опасность и кто его оставил.

Ранее в феврале предметы, похожие на гранаты "РГД-5", были найдены возле здания посольства Швейцарии, расположенного в Басманном районе столицы.

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