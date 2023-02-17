Полицейские задержали мужчину с похожими на гранаты предметами на Курском вокзале – СМИ

Фото: телеграм-канал ''Осторожно, новости''

Сотрудники столичной полиции на Курском вокзале задержали мужчину с похожими на гранаты предметами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержан на входе Курского вокзала", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в данный момент проводится проверка по факту инцидента.

Ранее в экстренных службах сообщили, что предмет, похожий на ручную гранату, обнаружили во дворе жилого дома в непосредственной близости от детского сада на Череповецкой улице на северо-востоке Москвы.

Подозрительный предмет будет изъят и отправлен на экспертизу, которая установит, представляет ли он опасность.



"Московский патруль": в Подмосковье задержали вероятного владельца арсенала оружия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!