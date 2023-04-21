Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения сообщает ТАСС.

Сирены тревоги прозвучали в 00:08 по московскому времени в Полтавской области, а затем и в остальных регионах страны. Тревога звучит также и в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что американские системы ПВО Patriot прибыли на Украину. Киев получил установки от США, Нидерландов и Германии.

До этого из утекших в сеть документов Пентагона стало известно, что при сохранении нынешних темпов потребления, Украина полностью истощит свой запас ракет для советских систем ПВО к началу мая. По мнению обозревателей The Wall Street Journal, систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые Киев получил от союзников, будет недостаточно для формирования безопасности на всей территории Украины.