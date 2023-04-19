Американские системы ПВО Patriot прибыли на Украину

Фото: 123RF/gcalin

Украина получила партию ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

"Благодарим партнеров за существенное усиление наших сил ПВО", – написал Павлюк.

Ранее о планах поставить оружие Киеву сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. По его словам, это возможно в случае угрозы мирным жителям Украины. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ пригрозил отправить новейшие образцы вооружения в КНДР.

Кроме того, Варшава запросила у Берлина разрешение на реэкспорт истребителей МиГ-29 советской разработки. В прошлом они состояли на вооружении ГДР и были проданы Польше в 2002 году.