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16:33

Политика

Американские системы ПВО Patriot прибыли на Украину

Фото: 123RF/gcalin

Украина получила партию ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

"Благодарим партнеров за существенное усиление наших сил ПВО", – написал Павлюк.

Ранее о планах поставить оружие Киеву сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. По его словам, это возможно в случае угрозы мирным жителям Украины. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ пригрозил отправить новейшие образцы вооружения в КНДР.

Кроме того, Варшава запросила у Берлина разрешение на реэкспорт истребителей МиГ-29 советской разработки. В прошлом они состояли на вооружении ГДР и были проданы Польше в 2002 году.

Словакия передала Украине 13 старых истребителей МиГ-29

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