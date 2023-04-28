05:34Политика
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Фото: ТАСС/Zuma
Взрывы слышны в Киеве и еще нескольких областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Так, уточняется, что, помимо столицы Украины, звуки взрывов также слышны в Кременчуге, Днепропетровске, Киевской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях.
Воздушная тревога, которая была объявлена ранее по всей территории Украины, продолжает действовать.
До этого СМИ сообщали о том, что в Харькове были слышны несколько взрывов. После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу. Подробной информации о возможных повреждения инфраструктуры не было.
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