СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Фото: ТАСС/Zuma

Взрывы слышны в Киеве и еще нескольких областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Так, уточняется, что, помимо столицы Украины, звуки взрывов также слышны в Кременчуге, Днепропетровске, Киевской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях.

Воздушная тревога, которая была объявлена ранее по всей территории Украины, продолжает действовать.

До этого СМИ сообщали о том, что в Харькове были слышны несколько взрывов. После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу. Подробной информации о возможных повреждения инфраструктуры не было.

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