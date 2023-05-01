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00:37

Происшествия

СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины

Фото: depositphotos/billperry

Взрыв прозвучал в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Отмечается, что после взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. На момент публикации тревога уже отменена во всех областях страны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, пострадавшие отсутствуют. Оперативные службы устанавливают последствия.

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что два взрыва были слышны в Бердянске Запорожской области.

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