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СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины
Фото: depositphotos/billperry
Взрыв прозвучал в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Официальной информации о случившемся пока не поступало. Отмечается, что после взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. На момент публикации тревога уже отменена во всех областях страны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, пострадавшие отсутствуют. Оперативные службы устанавливают последствия.
До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что два взрыва были слышны в Бердянске Запорожской области.
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