Два человека погибли при подрыве автомобиля в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое мирных жителей направились в запрещенную зону Белгородской области и погибли. Причина выясняется, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трагедия случилась в селе Журавлевка.

"На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности", – уточнил глава региона.

До этого ряд телеграм-каналов сообщал, что автомобиль с рыбаками подорвался на мине недалеко от Журавлевки. В результате происшествия погибли 4 человека. Уточнялось, что молодые люди решили проехать к реке по полю, однако позже там произошел взрыв.

Ранее Гладков заявил, что беспилотные летательные аппараты устроили массовый обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области. На частный жилой дом в Муроме упал снаряд, однако пострадавших нет. В настоящее время следственная группа оцепила место происшествия.

27 апреля под обстрел ВСУ попало село Щетиновка в Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина. По предварительным данным, у нее имеются осколочные ранения.

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