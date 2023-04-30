Система ПВО сработала над Белгородским районом

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Над Белгородским районом сработала противовоздушная система. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие отсутствуют. Оперативные службы устанавливают последствия, указал глава Белгородской области.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Гладков сообщил, что были сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома.

Также была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались села Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу поселок Красное Белгородской области. В результате атаки были повреждены два частных домовладения, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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