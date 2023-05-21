Два человека погибли, пятеро ранены при обстреле Калиново-Борщеватое в ЛНР – Пасечник

Фото: ТАСС/Владимир Иванов

Две женщины погибли и еще пятеро человек получили ранения в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

"Тяжелые новости приходят из села Калиново-Борщеватое. <…> К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. В результате циничного обстрела двое мирных жительниц погибло, 5 человек ранено", – написал он.

Пасечник сообщил, что украинские силы нанесли удар по мирному населенному пункту в 16:50 20 мая.

Он принес искренние соболезнования родным и близким погибших, и заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По его словам, троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Врио главы ЛНР отметил, что профильные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали при покушении на врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета. Взрыв произошел в барбершопе в час пик на улице Демехина в центре Луганска.

Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска



