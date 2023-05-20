Один человек погиб при обстреле ВСУ села Раздол Запорожской области

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вооруженные силы Украины обстреляли село Раздол Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"19 мая в селе Раздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту", – отметили в сообщении.

В оперативных службах подтвердили, что в результате обстрела погиб один человек.

Там же уточнили, что 19 мая около 22:00 по московскому времени под атаку киевского режима попало село Новомихайловка Черниговского района. Всего зафиксировали три прилета в здание Дома культуры. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник упал во двор многоквартирного дома в Белгороде. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, нет разрушений. В настоящее время взрывотехники и оперативная группа обследуют место происшествия.

