15:28Происшествия
Женщина и четырехлетний ребенок погибли в Донецке после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
Женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Из-за попадания взрывоопасного предмета дом, где они проживали, сгорел. Приношу соболезнования родным и близким. На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", – поделился он.
Пушилин добавил, что в результате обстрела повреждения получили 18 домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.
Ранее сообщалось, что ВСУ за последние сутки 48 раз открывали огонь по республике. Украинская сторона выпустила почти три сотни боеприпасов.
ВСУ за последние сутки 48 раз открывали огонь по ДНР
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