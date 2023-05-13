Женщина и четырехлетний ребенок погибли в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Женщина и ее четырехлетний ребенок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Из-за попадания взрывоопасного предмета дом, где они проживали, сгорел. Приношу соболезнования родным и близким. На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", – поделился он.

Пушилин добавил, что в результате обстрела повреждения получили 18 домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

Ранее сообщалось, что ВСУ за последние сутки 48 раз открывали огонь по республике. Украинская сторона выпустила почти три сотни боеприпасов.

ВСУ за последние сутки 48 раз открывали огонь по ДНР