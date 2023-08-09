Мужчина погиб в результате обстрела поселка Горьковского в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб и еще четверо пострадали в поселке Горьковском Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Случилось самое страшное: один человек погиб – у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия", – написал он.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы, а также глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Всего было зафиксировано пять прилетов, снаряды разорвались недалеко от местной школы.

Ранее в Курской области ребенок пострадал в результате падения дрона-комикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Его госпитализировали с легкими осколочными ранениями предплечья и руки.

