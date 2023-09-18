Взрывы произошли в Харькове

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Взрывы прогремели в Харькове, написал в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Каких-либо подробностей он не привел. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова мэра Харькова Игоря Терехова, прилет зафиксировали по городской промзоне на Холодной Горе.

В настоящий момент в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сигналы тревоги звучат в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Первой в красной зоне оказалась Харьковская область.

В ночь на 18 сентября в Хмельницкой области Украины произошла серия мощных взрывов. По всей украинской территории была объявлена воздушная тревога.