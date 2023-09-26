Российские войска расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российской армии удалось расширить зону контроля в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на купянском направлении. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал об успехах Вооруженных сил России в рамках спецоперации на Украине.

Как отметил министр, подразделения ВС РФ продолжают активно противостоять вражеским силам.

"Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", – приводит ТАСС его слова.

Шойгу обратил внимание, что украинская армия вынуждена терпеть значительные потери на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что за минувшие сутки российские силы улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях. По его словам, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника.

До этого российское министерство обороны заявило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении. Вместе с этим средствами контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ Krab, гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковую пушку "Рапира" и два автомобиля.



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