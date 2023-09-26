Пушилин заявил, что силы РФ улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки российские силы улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника.

Пушилин также сообщил, что на угледарском направлении существенных изменений нет – здесь ВСУ собирают "определенные силы". На краснолиманском направлении замечено прибытие дополнительных подразделений ВСУ.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии на купянском направлении нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Артемовска в ЛНР, Синьковка, Берестовое и Ивановка в Харьковской области.

До этого Пушилин сообщал, что попытки украинских войск закрепиться в Клещеевке и Андреевке заканчиваются провалом. Эти населенные пункты находятся в серой зоне, уточнил он.

Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении