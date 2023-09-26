В ЛНР заявили об активизации боевой авиации ВСУ на купянском направлении

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Боевая авиация Вооруженных сил Украины активизировалась над Харьковом и в окрестностях Чугуева, пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Однако, продолжил он, украинские пилоты держатся на безопасном расстоянии, не попадая в зону поражения российской ПВО.

"Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева", – заявил Марочко.

Эксперт добавил, что до этого подобной активности со стороны украинских войск не было.

Ранее российское министерство обороны заявило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении. Вместе с этим средствами контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ Krab, гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковую пушку "Рапира" и два автомобиля.

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