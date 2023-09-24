Российские войска улучшили положение на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ улучшили положение на донецком направлении. Российское оборонное ведомство сообщило об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое", – говорится в публикации ведомства.

Вражеские войска потерпели огневое поражение на этом участке фронта. В свою очередь, российская армия улучшила свое тактическое положение благодаря решительным контратакующим действиям, доложили в Минобороны.

За сутки ВСУ потеряли до 305 солдат, семь автомобилей, две боевые бронированные машины, а также американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации двух танков Leopard на купянском направлении. Также российскими средствами контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab, гаубица Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковая пушка "Рапира" и два автомобиля.

До этого в СМИ заявили, что количество погибших украинских солдат в результате небольшого продвижения ВСУ в сторону населенного пункта Работино непропорционально занятой площади. Отмечалось, что количество погибших военнослужащих Украины будет только увеличиваться из-за угрозы сокращения западной поддержки.



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