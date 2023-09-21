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Количество погибших украинских солдат в результате небольшого продвижения ВСУ в сторону населенного пункта Работино непропорционально занятой площади. Об этом сообщает издание New York Times (NYT).

По данным издания, точное количество погибших солдат украинской армии не разглашается, однако кадры со спутников демонстрируют, что небольшое продвижение ВСУ по территории на фоне огромного числа потерь "непропорционально".

"Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит", – сказано в статье источника.

Также издание отмечает, что количество погибших военнослужащих Украины будет только увеличиваться из-за угрозы сокращения западной поддержки. Без нее, как сообщает NYT, киевские власти могут столкнуться с давлением с целью начала переговоров о завершении конфликта.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строна больше не передает Украине никакого вооружения. Он объяснил это тем, что Польша сейчас сама вооружается современнейшим оружием.

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