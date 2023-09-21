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Международная ситуация для украинского лидера Владимира Зеленского сильно изменилась, в отличие от 2022 года. Об этом сообщает Блез Мэлли в материале для Responsible Statecraft.

"Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", – сказано в статье.

Также Мэлли отмечает, что в США растет градус конфликта по причине того, что Белый дом хочет продолжать финансово помогать Украине. Так, по словам обозревателя, консерваторы в палате представителей сообщили, что могут не утвердить бюджет и возможно приостановят деятельность правительства, если ряд условий не будет выполнен. В числе этих требований, как утверждает источник, зафиксирован и отказ от "чистого чека" для киевских властей.

При этом Мэлли отмечает, что в конфликте в конгрессе нет продвижений, поэтому требование американского президента о предоставлении дополнительной помощи Украине теперь "висит на волоске".

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строна больше не передает Украине никакого вооружения. Он объяснил это тем, что Польша сейчас сама вооружается современнейшим оружием.

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