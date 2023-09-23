Экс-разведчик заявил, что РФ уничтожит ключевую инфраструктуру Украины из-за ракет ATACMS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожат критическую украинскую инфраструктуру в ответ на поставки американских ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, ATACMS не изменят ситуацию на поле боя, но их поставка приведет к тому, что РФ ударит по критической инфраструктуре Украины. Список целей для поражения вырастет, уточнил эксперт.

Риттер не раз отмечал, что российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. По его данным, Пентагон об этом занет.

В субботу, 23 сентября, в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечалось, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшей будущем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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