ВС РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за последнюю неделю нанесли 12 ударов по военным объектам противника с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотников. Об этом в рамках ежедневной сводки сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удары были нанесены по ремонтным объектам ВСУ, складам с боеприпасами и западными вооружениями, объектам нефтепереработки, пунктам размещения иностранных наемников, а также центрам подготовки диверсантов.

Как утверждают в ведомстве, в результате удалось нарушить снабжение вражеских группировок на херсонском и запорожском направлениях, снизить ремонтно-восстановительные возможности противника, уничтожить установки РСЗО и ЗРК, а также часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

Накануне МО РФ отчиталось о ликвидации двух танков Leopard на купянском направлении. Также российскими средствами контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab, гаубица Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковая пушка "Рапира" и два автомобиля.



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