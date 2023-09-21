Во Львовской области заявили о повреждении промышленного объекта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Промышленный объект оказался поврежден в результате взрыва в Дрогобыче Львовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Максима Козицкого.

Он уточнил, что три взрыва были слышны в населенном пункте примерно в 06:25.

"Два прилета по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 "квадратов", – рассказал Козицкий в своих соцсетях.

По его словам, пожарные работают над устранением огня.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и других городах Украины. Кроме того, в части районов Киева наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что света и воды нет в некоторых микрорайонах Святошинского района.

Он также сообщил, что после взрыва в Дарницком районе столицы возник пожар.

Уточнялось, что взрывы также произошли в Ивано-Франковске, Харькове, Ровно, а также в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Часть города Ровно после взрывов оказалась обесточена.



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