Взрывы прогремели в Киеве и нескольких городах Украины

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Взрывы были слышны в Киеве и других городах Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

После взрывов в Киеве, в части районов города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что света и воды нет в некоторых микрорайонах Святошинского района.

Он также сообщил, что после взрыва в Дарницком районе столицы возник пожар.

Украинские СМИ передают, что взрывы произошли в Ивано-Франковске, Харькове, Ровно, а также в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Часть города Ровно после взрывов оказалась обесточена.

Ранее ночью 21 сентября на большей части Украины объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 20 сентября в части областей Украины также звучало предупреждение об угрозе с воздуха. Местные СМИ сообщали о звуках взрывов в городе Кременчуг.



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