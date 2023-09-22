Крылатые ракеты сбили над территорией Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Из-за обломков сбитой ракеты загорелась трава в окрестностях Бахчисарая, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

При этом он опроверг сообщения украинских телеграм-каналов о якобы имевшем место попадании ракеты по объекту в Бахчисарае, охарактеризовав соответствующую информацию словами "вброс и фейк".

По информации Крючкова, обстановка в городе спокойная, возгорание ликвидирует МЧС.

Утром 22 сентября дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили управляемую ракету и два БПЛА самолетного типа украинской стороны у западного побережья Крыма.

В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле Театра Луначарского.

Губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота