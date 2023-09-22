22 сентября, 14:36Происшествия
Крылатые ракеты сбили над территорией Крыма
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Из-за обломков сбитой ракеты загорелась трава в окрестностях Бахчисарая, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.
При этом он опроверг сообщения украинских телеграм-каналов о якобы имевшем место попадании ракеты по объекту в Бахчисарае, охарактеризовав соответствующую информацию словами "вброс и фейк".
По информации Крючкова, обстановка в городе спокойная, возгорание ликвидирует МЧС.
Утром 22 сентября дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили управляемую ракету и два БПЛА самолетного типа украинской стороны у западного побережья Крыма.
В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле Театра Луначарского.
Губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота
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