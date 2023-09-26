В ДНР заявили об улучшении позиций российской армии на севере Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия улучшила позиции на северном фланге Артемовска. Сейчас происходит продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Он уточнил, что позиции в Артемовске еще предстоит удержать, так как ВСУ пытаются повернуть ситуацию в свою стороны.

"Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера. Но я думаю, это не последние сюрпризы от наших ребят", – отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что речь идет о продвижении в направлении Оревохо-Васильевки и Берховки.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии на купянском направлении нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Артемовска в ЛНР, Синьковка, Берестовое и Ивановка в Харьковской области.

До этого Пушилин сообщал, что попытки украинских войск закрепиться в Клещеевке и Андреевке заканчиваются провалом. Эти населенные пункты находятся в серой зоне, уточнил он.

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