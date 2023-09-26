Группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ – Шойгу

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Группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому Вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого цитирует RT.

Он подчеркнул, что ВСУ за месяц потеряли более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

Ранее Шойгу рассказал, что российской армии удалось расширить зону контроля в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на купянском направлении. Он отметил профессионализм и мужество личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад.

До этого российское министерство обороны заявило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении. Вместе с этим средствами контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ Krab, гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и два автомобиля.

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