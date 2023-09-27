Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт боепитания украинских войск на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Помимо пункта боепитания, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" противника. Общие потери ВСУ при этом составили около двух взводов живой силы, один беспилотник, два пикапа и станция спутниковой связи Starlink.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ударили по складу украинских вооружений и боеприпасов в Херсонской области. Как уточнили в оборонном ведомстве, в результате успешной атаки удалось ликвидировать более трех тысяч тонн вражеских боеприпасов, уничтожено 12 ангаров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что ВСУ за месяц потеряли более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

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