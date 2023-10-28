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На купянском направлении шесть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО). Об этом заявили РИА Новости военнослужащие ЗВО.

По информации издания, украинские солдаты служили в 54-й бригаде. Как рассказали сами военнопленные, они решили добровольно сложить оружие после того, как на их позиции проникли военные РФ.

"Жить хотим", – сообщил один из них.

Военные ЗВО добавили, что двое из шести солдат ВСУ были ранены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последнюю неделю добровольно сдались в плен 54 военных ВСУ. Как подчеркнуло ведомство, в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях заметен низкий уровень морального и психологического состояния солдат Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ показало работу подразделения группировки войск "Запад" в зоне СВО