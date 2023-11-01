Российские силы ПВО за месяц сбили 37 украинских самолетов – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за октябрь 2023 года уничтожили свыше 1 400 украинских средств воздушного нападения, включая 37 самолетов и 6 произведенных в США ракет ATACMS. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое обещано поставкам Украине по самолетам F-16", – сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ уточнил, что при такой работе силы ПВО могут сбить все запланированные к поставке Украине истребители примерно за 20 дней.

25 октября Шойгу заявлял, что зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) всего за 5 дней.

Между тем украинские СМИ жалуются, что ВСУ не могут бороться с авиаударами российских сил из-за нехватки собственной авиации. Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил украинскому изданию, что самолеты Вооруженных сил России наносят удары по украинским силам "с полной безнаказанностью".

Ранее силы ПВО России сбили 8 ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым. Атака была отражена днем 30 октября, сообщало Минобороны.

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