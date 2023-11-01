Войска РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили склады боеприпасов 1-й бригады спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что склады ликвидировали в районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово.

Кроме того, российские военные сбили семь украинских ракет, запущенных с самолетов, над Херсонской областью. Большую часть ракет ликвидировали в воздухе, еще две сдетонировали в безлюдном месте. Пострадавших и разрушений нет.

Между тем глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что силы армии Украины истощаются. Он подчеркнул, что, несмотря на поставки вооружения НАТО, Украина терпит поражение.

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