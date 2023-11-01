Шойгу заявил об истощении сил армии Украины

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Силы армии Украины истощаются, заявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

"Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава", – передает РИА Новости слова министра.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что, несмотря на поставки вооружения НАТО, Украина терпит поражение.

В настоящее время российские подразделения продвигаются вперед и занимают более выгодные рубежи и позиции, добавил Шойгу. Министр также обратил внимание на 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, которые особо отличились в ходе боевых действий.

До этого Шойгу заявлял, что за октябрь российским подразделениям удалось взять в плен большое число солдат ВСУ. Он отмечал, что взятые в плен украинские бойцы рассказывали о плохом психологическом настрое в подразделениях армии Украины.

Военнослужащие группировки "Восток" в зоне СВО, в свою очередь, доложили министру обороны РФ, что поведение противника изменилось: чаще отмечается их подверженность паническим состояниям.

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