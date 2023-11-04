04 ноября, 19:09Регионы
Движение по Крымскому мосту открыто после остановки на два часа
Фото: 123RF/komokvm
Движение по Крымскому мосту открыли после остановки на два часа, сообщается в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
Мост перекрыли для движения транспорта в 16:35, сообщение об открытии движения опубликовали в 18:45.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, российская система противовоздушной обороны отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи.
Аксенова отметил, что в результате поражения воздушных целей часть обломков упала на территорию одного их сухих доков, но никто не пострадал. Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверять официальным данным.
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