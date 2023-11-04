Движение по Крымскому мосту открыто после остановки на два часа

Фото: 123RF/komokvm

Движение по Крымскому мосту открыли после остановки на два часа, сообщается в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост перекрыли для движения транспорта в 16:35, сообщение об открытии движения опубликовали в 18:45.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, российская система противовоздушной обороны отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи.

Аксенова отметил, что в результате поражения воздушных целей часть обломков упала на территорию одного их сухих доков, но никто не пострадал. Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверять официальным данным.

Российские военные продвинулись на авдеевском направлении